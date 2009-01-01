مجلة عسكرية اسرائيلية تطرح حلولا لمشكلة قطاع غزة …

القدس المحتلة/سما/

اقترحت مجلة "إسرائيل ديفينس" العبرية الصادرة عن جيش الاحتلال في تقرير حول قطاع غزة والمشاكل التي تواجهها تل أبيب حلولا مختلفة.

وقالت المجلة العسكرية العبرية، تواجه إسرائيل سلسلة من التحديات، على مستويات مختلفة، داخل البيت وخارجه، يجب أن تعتني بهم جميعًا في نفس الوقت، لكن بالطبع لا يمكن إيلاء الاهتمام الكامل لهم جميعًا، وبالتأكيد ليس بالمشكلات الأقل أهمية، خاصة إذا لم تكن عاجلة. قطاع غزة، بكل مشاكله، سينتظر، حتى لو لم يكن هناك خيار آخر. المشكلة الأكثر خطورة هي إيران بشكل عام وبرنامجها النووي بشكل خاص. يرتبط التعامل مع إيران أيضًا بقطاع غزة.

وتحدثت، إن هناك حلول لقطاع غزة، لكنها كلها إشكالية، فإسرائيل تريد استبدال حكم حماس في قطاع غزة بطرف آخر فلسطيني أو جهة عربية أخرى، تكون أكثر اعتدالا، مثل مصر، وأضافت أن مصر مناسبة لهذا المنصب لأن لها حدودا مع قطاع غزة، وحكمت هذه المنطقة في السابق، ومعظم سكانها من العرب السنة، مثل غالبية السكان في مصر، ويحافظ النظام في مصر على العلاقات مع رؤساء المنظمات في قطاع غزة.

وأوضحت أنه بالرغم من أحقية مصر في هذا الموضوع، إلا أن مصر غارقة في مشاكلها خاصة على الصعيد الاقتصادي، وأصبح الوضع في هذه المنطقة حادًا للغاية مؤخرًا بسبب الحرب في أوكرانيا، كما أن عدد سكان مصر أكثر من مائة مليون نسمة، على الرغم من الجهود المستمرة وغير الناجحة بشكل خاص، للحد من عدد سكانها، وبالتالي فأن مصر بها عدد غير قليل من السكان الفقراء. كما أنها لا تريد أن تكون مسؤولة عن أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة، معظمهم يعانون من الفقر، كما أنهم يعيشون في منطقة بها بنية تحتية متداعية، الأمر الذي يتطلب استثمارات ضخمة، ولا تملك مصر المال اللازم لذلك.

ولفتت المجلة العبرية إلى أن البدائل الأخرى غير موجودة بالفعل، فالسلطة الفلسطينية بالكاد تعيش في الضفة الغربية، وربما ليس لفترة طويلة أيضا بسبب الصعوبات وعدم اليقين في حقبة ما بعد الرئيس أبو مازن، وهناك احتمال ضئيل للغاية في أن تتمكن السلطة الفلسطينية من السيطرة على قطاع غزة، حتى في ظل الصراع بينها وبين حماس.

وزعمت المجلة أن إسرائيل بالتأكيد لا تريد السيطرة على قطاع غزة مرة أخرى، ولا تزال تتذكر جيدا التجربة السابقة لسعر التحكم في عش هذا الدبابير، مضيفة أنه مع كل المشاكل التي يسببها قطاع غزة، فإن التعامل معها من الخارج أفضل من التعامل معها من الداخل.

وأضافت أنه كحل وسط بين حل جذري، واحتلال قطاع غزة، واستمرار الوضع القائم، يمكن تنفيذ عملية عسكرية قصيرة نسبيا في جميع أنحاء قطاع غزة، بهدف تدمير البنية التحتية العسكرية.

لكن ثمن مثل هذه العملية قد يكون باهظا، خاصة إذا استمرت لفترة أطول من المخطط لها، وهو أمر ممكن بالتأكيد ومن المعروف أيضا أن البنية التحتية العسكرية في قطاع غزة، مثل الصواريخ، تعتمد على الإمدادات المدنية.

لذلك، حتى إذا تم تدمير المخارط ومصانع الصواريخ بمختلف أنواعها، وتم أيضا التخلص من مستودعات الصواريخ، فسيكون من الممكن تجديد مخزونها، سيستغرق الأمر وقتا، لكنه لن يستحق بالضرورة ثمن تدمير صناعة الصواريخ، وهذا صحيح بالتأكيد إذا كان يتطلب تحركا بريا داخل قطاع غزة.

وقالت الصحيفة العبرية، لقد تركنا العروس التي يمكن تحسينها. على سبيل المثال، تعتمد حماس والجهاد الإسلامي بشكل خاص على الدعم الإيراني. بدون إيران ستكون هذه المنظمات أضعف بكثير. تعتبر إسرائيل إيران عدوًا رئيسيًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى دعم إيران للكفاح الفلسطيني العنيف.

وتضيف، يجب على إسرائيل بذل المزيد من الجهود لمحاولة تقويض النظام الإيراني وإسقاطه على أمل الإطاحة به. وهذا هدف في غاية الأهمية، لا سيما بسبب البرنامج النووي الإيراني، وكما ذكرنا، أيضا بسبب الاعتبار الفلسطيني. يجب على إسرائيل تقوية المعارضة الإيرانية، ولو بشكل غير مباشر، ومحاولة تجنيد دول أخرى، وخاصة الولايات المتحدة، لهذه الخطوة.

عانت إيران من موجات من الاحتجاجات في السنوات الأخيرة. كان آخرهم هو الأقوى منهم جميعًا. قد تكون الموجة التالية أكثر رعباً وقد تهدد النظام نفسه. لذلك من الضروري التحرك مسبقا لتقوية المعارضة الإيرانية من أجل زيادة فرصة إسقاط النظام هناك.

خلاصة القول، إن إسرائيل ترغب في الإطاحة بنظام حماس، لكن من الصعب القيام بذلك. من الأفضل، وليس فقط بسبب المشاكل مع قطاع غزة، التركيز على إيران.