مصادر عبرية: نتنياهو يتعرض لابتزاز كبير من وزرائه

القدس المحتلة / سما /

كشفت مصادر عبرية، مساء أمس الجمعة، أن رئيس وزراء الاحتلال، بينيامين نتنياهو، يتعرض لابتزاز كبير من عدد من وزراء حكومته.

وقالت المصادر: "يتعرض رئيس الحكومة نتنياهو هذه الأيام لعملية ابتزاز عظيمة، كشفت عن حجم الضعف الذي يعيشه وتعيشه حكومته وائتلافه وكيف يتحكم فيه أضعف وزرائه، فجولد كنوف وزير الإسكان طلب منه نصف مليار شيكل "للمدارس التوراتية"، وإلا لن يصوت الاسبوع القادم مع الميزانية".

وبدوره، ودعى الوزير "موشيه جافني" من حزب "ديجل هتوراة" ورئيس لجنة المالية لمساندة الوزير كنوف في ابتزاز نتنياهو قائلاً له (هذه فرصتنا).

ومن ناحيته هدد وزير المالية بتسأليل سموترتش نتنياهو بالاستقالة في حال اعطى جولدكنوف شيكلاً واحداً.

ونقلت قناة "كان 11" عن وزير المالية "الإسرائيلي" بتسلئيل سموتريتش تهديده نتنياهو بالاستقالة، في حال خضوعه لمطالب غولدكنوف وبوروش ".

وصوت وزير الأمن القومي "الإسرائيلي" ايتمار بن جفير، الأربعاء، مع المعارضة في الكنيست، نكاية برئيس الحكومة بنتنياهو الذي أبعده عن القرار والمشاورات الأمنية وخاصة الحساسة، ومازال في قطيعة مع نتنياهو.

ويقول مراقبون: "إنه لن يصوت بن غفير ضد الميزانية، لأنه لن يستقبله أحد غير نتنياهو ليكون شريك له، ويقولون أن نتنياهو يستطيع اقالته لكن نتنياهو جبان وخائف".

ونقل موقع "واللا العبري" أن حزب "أغودات يسرائيل" يضغط على نتنياهو لإيجاد الحلول خلال نهاية الأسبوع الجاري، بشأن توفير الأموال الإضافية التي يطالب بها، وإلا فإن أحد الوزيرين سيستقيل من الحكومة الأسبوع المقبل، بهدف العودة إلى الكنيست والتصويت ضد الميزانية في القراءتين الثانية والثالثة.