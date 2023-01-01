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إحصائية حركة السفر عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

السبت 20 مايو 2023 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إحصائية حركة السفر عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي



غزة / سما /

 

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة حانون خلال الأسبوع الماضي (14-19 مايو 2023).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 6774 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 13236 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 6495 مواطناً و215 أجنبيا، و64 من فلسطينيي الداخل.

وبينت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 13069 مواطناً، و106 أجنبيًا، و51 من فلسطينيي الداخل، و10 وفيات ممن كانوا يتعالجون في الضفة والداخل المحتل.

#حاجز بيت حانون #السفر

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