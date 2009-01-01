الاحتلال يستولي على 5 دونمات من أراضي شوفة في طولكرم

طولكرم / سما /

استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على خمسة دونمات من أراضي قرية شوفة، جنوب شرق طولكرم.

وأوضح أمين سر "فتح" في شوفة مراد دروبي ، أن سلطات الاحتلال سلمت اخطارات بوضع اليد على نحو خمسة دونمات من أراضي القرية الواقعة على الطريق الممتدة من حاجز شوفة العسكري "البرج"، إلى الشمال باتجاه مستوطنة "أفني حيفتس"، المقامة على أراضي القرية.

وأضاف دروبي، أن أهالي القرية قدموا في وقت سابق اعتراضات لإبطال الإجراءات الرامية للاستيلاء على هذه الدونمات، الا أنها قوبلت بالرفض.

وأشار إلى أن القرية تتعرض بشكل يومي للمزيد من التضييق والخناق عليها، للسيطرة على ما تبقى من أراضيها لصالح المستوطنة المذكورة، التي التهمت آلاف الدونمات من أراضيها وأرضي القرى المجاورة وتمتد بوتيرة متسارعة باتجاه القرية.