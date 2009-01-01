غزة / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة، اليوم السبت، دعوة الرئيس محمود عباس للدول العربية في كلمته أمام القمة العربية الــ32، إلى تقديم مرافعاتها المكتوبة لـ "العدل الدولية"، لإصدار فتواها بشأن ماهية الاحتلال.

كما تناولت تأكيد "إعلان جدة" على مركزية القضية الفلسطينية، ومواصلة الجهود لحماية القدس ومقدساتها.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة":

الرئيس يدعو الدول العربية لتقديم مرافعاتها المكتوبة لـ "العدل الدولية" لإصدار فتواها بشأن ماهية الاحتلال

"إعلان جدة" يؤكد مركزية القضية الفلسطينية ومواصلة الجهود لحماية القدس ومقدساتها

القادة العرب يعتمدون تعريفا قانونيا للنكبة و15 أيار من كل عام يوما عربيا ودوليا لاستذكارها

للمرة الأولى: ندوة بقصر "اليونسكو" في باريس لمناسبة الذكرى الـ75 للنكبة

"الصهيونية الدينية" تهاجم بن غفير: سيتسبب بإسقاط "حكومة الأحلام"

لبنان يتسلم مذكرة توقيف دولية بحق حاكم المصرف المركزي

أميركا تطالب إسرائيل بمنع عودة المستوطنين لشمال الضفة

الاتحاد الدولي يؤكد تضامنه مع نقابة الصحفيين ويدعو لعقد مؤتمرها العام

مصرع شاب جراء حادث سير جنوب قلقيلية وكشف ملابسات جريمة سطو في الخليل

"الأيام":

إعلان "جدة" يؤكد مركزية القضية الفلسطينية وتمسك القمة بالمبادرة العربية لتحقيق السلام

الرئيس: نرفض استمرار استباحة أرضنا ونطالب بمحاسبة إسرائيل وحماية شعبنا

"السلام الآن": الترويج لبناء 615 وحدة استيطانية جديدة في الضفة

إدانة فرنسية وأممية وألمانية وأميركية لهتافات "الموت للعرب" بالقدس المحتلة

واشنطن: توسيع المستوطنات عقبة أمام السلام ونطالب بمنع عودة مستوطنين إلى "حوميش"

إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرات الجمعة مستوطنون يجرفون أراضي ويقتحمون قريوت

مستوطنون يستفزون المصلين ويعتدون عليهم قبيل صلاة الجمعة عند باب الأسباط

الجيش الإسرائيلي: تصريحات نتنياهو بـ"تغيير المعادلة" مقابل غزة "مبالغ فيها"

معطيات إسرائيلية تؤكد التمييز: الفلسطينيون يشكلون 39.2% من سكان القدس بشطريها

البرهان يقيل حميدتي من مجلس السيادة السوداني

وقفة في عمان قرب سفارة إسرائيل دعماً لفلسطين والقدس

الاحتلال يعتقل 6 مواطنين بينهم ثلاثة أشقاء في مسافر يطا

العلم الفلسطيني يتحدى العلم الإسرائيلي في الشيخ جراح

"القدس":

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: فلسطين هي قضية العرب والمسلمين المحورية

الرئيس عباس يدعو الدول العربية لتقديم مرافعاتها لـ «العدل الدولية» لإصدار فتواها بشأن ماهية الاحتلال

إصابات خلال قمع المسيرات السلمية الأسبوعية

مئات المستوطنين يقتحمون محيط الأقصى بالتزامن مع بالتزامن مع صلاة الجمعة

1700 وحدة استيطانية جديدة في "رموت"

المجر قد تكون أول دولة أوروبية تنقل سفارتها للقدس