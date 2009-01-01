  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الإعلام العبري: الجامعة العربية هي التي عادت إلى سوريا وليس العكس

السبت 20 مايو 2023 09:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام العبري: الجامعة العربية هي التي عادت إلى سوريا وليس العكس



وكالات / سما /

سلطت العديد من وسائل الإعلام العبرية، الليلة الماضية، الضوء على صورة مصافحة الرئيس السوري بشار الأسد وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مشيرةً إلى أنّه "انتصار للأسد". على حد قولها.

وذكرت وسائل الإعلام العبرية، أنّه من الأصح أن نقول "إنّ الجامعة العربية عادت إلى سوريا، وليس العكس".

وأكدت أنّ ما يجري هو عبارة عن "انتصار هائل لسوريا وزعيمها بلا مُنازع"، مشيراً إلى أنّ "كل ما تبقى هو إعادة العلاقات بتركيا الى سابق عهدها". على حد وصفها.

وقال معلق الشؤون العربية في قناة "كان" العبرية، روعي كايس: "إن صورة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عندما صافح الرئيس السوري وعانقه قبل انعقاد قمة الجامعة العربية في جدة، معلقاً عليها قائلاً: "صورة انتصار الأسد". على حد قوله.

من جانبه، قال الصحافي الصهيوني "الداد بك": "إنّه مع عودة سوريا إلى الجامعة العربية "انتهى رسمياً الربيع العربي وعاد العالم العربي إلى روتين القضية الفلسطينية في طليعة اهتماماته". بحسب قوله.

وكان قال الرئيس السوري بشار الأسد، خلال كلمته التي ألقاها في القمة العربية، المنعقدة في مدينة جدة السعودية: "إنّ العرب أمام "فرصة تاريخية" من أجل إعادة ترتيب البيت العربي بمعزل عن التدخلات الخارجية.

جدير ذكره أنه مثّلت كلمة الأسد في القمة أول حضور من نوعه لسوريا بعد عودتها إلى الجامعة العربية، بعد أكثر من عقد من الزمان على خلفية الحرب الكونية التي شنتها الولايات المتحدة وأدواتها ضدها.

#سوريا #الجامعة العربية #بشار الأسد

الأكثر قراءة اليوم

مقترح "إسرائيلي" مدهش لمصر حول قطاع غزة

عشرات الآلاف يشاركون في مهرجان "ثأر الأحرار" الذي تقيمه "الجهاد" في غزة وجنين ولبنان وسورية

صور ترصد رد فعل السيسي وبشار الأسد لحظة لقائهما لأول مرة

معاريف: حكومات "إسرائيل" منذ 2009 لها استراتيجية وحيدة وواضحة تجاه غزة

أمير قطر يغادر القمة العربية في جدة قبل كلمة الرئيس الأسد

الكويت تتجه للتعاقد مع مئات المعلمين من الأردن وفلسطين

إعلام عبري يكشف عن تدهور في العلاقات بين روسيا و "إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

منظومة الصواريخ بالليزر

الإسرائيليون يتساءلون: أين منظومة اعتراض الصواريخ بواسطة الليزر؟

فيديو: "ما خفي أعظم" يكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال شيرين أبو عاقلة

حقيقة تفعيل خط ملاحي من العريش لغزة

موقع سعودي يزعم: السنوار رفض مقترحاً إسرائيلياً وصف بالسخي لإبرام صفقة تبادل أسرى

ef1e2384-9058-47f4-bd99-5f6f639fda23

معاريف: حكومات "إسرائيل" منذ 2009 لها استراتيجية وحيدة وواضحة تجاه غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية