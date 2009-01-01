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زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب منطقة المحيط الهادئ شرق كاليدونيا الجديدة

السبت 20 مايو 2023 08:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب منطقة المحيط الهادئ شرق كاليدونيا الجديدة



وكالات / سما /

ضرب زلزال بقوّة 7,1 درجة، اليوم السبت، المحيط الهادئ شرق كاليدونيا الجديدة، وفق ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، غداة وقوع زلزال قوي في المنطقة نفسها.

وذكر المصدر نفسه، أن الزلزال رصد على عمق 35 كيلومترا، وعلى بُعد نحو 300 كيلومتر شرق سواحل كاليدونيا.

وكان المعهد الأميركي للجيوفيزياء، قد أعلن يوم أمس الجمعة، أن زلزالا قويا بلغت شدته 7,7 درجة ضرب في المحيط الهادئ، جنوب شرق كاليدونيا الجديدة الفرنسية.

ورصدت الهزة على عمق 37 كيلومترا وعلى بعد 333,8 كلم عن سواحل كاليدونيا، بحسب المصدر ذاته.

وحذر مركز الإنذار بموجات التسونامي في المحيط الهادئ من أن تشكل موجة مد "ممكن" ضمن شعاع قدره ألف كيلومتر حول مركز الزلزال.

وحث المركز سكان المناطق الساحلية المهددة على توخي الحذر، فيما قامت قوات الأمن بإخلاء سواحل كاليدونيا الجديدة.

#زلزال #المحيط الهادي #كاليدونيا

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