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أسعار الخضروات والدجاج في غزة اليوم السبت

السبت 20 مايو 2023 08:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الخضروات والدجاج في غزة اليوم السبت



رام الله/سما/

جاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم والبيض في أسواق قطاع غزة السبت 20 مايو 2023 على النحو التالي: -

بندورة                        1 شيكل

بصل                            1.7 شيكل

بطاطا بلدية                     1.8شيكل

ليمون                           1.5 شيكل

خيار حمام                  2 شيكل

فلفل حلو ملون "فليفلة"        6 شيكل

جزر                            2شيكل

فلفل حار                       2 شيكل

باذنجان                      1 شيكل

خيار بلدي                     4 شيكل

بنجر                        3 شيكل

لفت                           1.5 شيكل

جزر أحمر                    3.5 شيكل

جزر عادي                 2 شيكل

بطاطا حلوة                1 شيكل

ثومة                           6 شيكل

بطاطا صغيرة            1.2 شيكل

كوسا                         2 شيكل

فول اخضر                 1.5 شيكل

يقطينة                        4 شيكل

فلفل سلطان                 2 شيكل

ملفوف أبيض                3 شيكل

ملفوف أحمر               2 شيكل

زهرة                        2.5 شيكل

قرع                    4 شيكل

بندورة شيري           5 شيكل

بازيلاء خضراء       6 شيكل

ملوخية                   1 شيكل

دجاج                     12 شيكل

لحوم حمراء             38 شيكل

طبق البيض    12 شيكل

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