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حماس تعقب على ما ما كشفه "ما خفي أعظم" بتورط الاحتلال المباشر بقتل أبو عاقلة

السبت 20 مايو 2023 01:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعقب على ما ما كشفه "ما خفي أعظم" بتورط الاحتلال المباشر بقتل أبو عاقلة



غزة/سما/

عقب رئيس الدائرة الإعلامية لحركة حماس، على العامودي، على الأدلة التي كشفها برنامج "ما خفي أعظم" بتورط قوات الاحتلال المباشر بقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، ومحاولة طمس الأدلة.

وقال العامودي في تصريح صحفي مساء اليوم الجمعة، "تابعنا باهتمام التحقيق الاستقصائي الذي عرضته قناة الجزيرة عبر برنامج (ما خفي أعظم) حول جرائم قتل الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، الذي يؤكد وجود تواطؤ واستهداف متعمّد لقتل الأدلة والشهود، ومحاولة طمس الحقيقة، والتهرّب من المسؤولية، وهي مخطط إسرائيلي لإرهاب الصحفيين والتغطية على جرائمه وانتهاكاته، ونؤكد أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم".

وأضاف "جرائم الاحتلال لن ترهب إعلاميينا الوطنيين الأحرار الذين نعبر عن فخرنا واعتزازنا بهم من القيام بواجبهم المقدس في إيصال صوت شعبنا إلى العالم وحشد كل الطاقات لنصرة قضيتنا العادلة ومقاومة الاحتلال بكل الوسائل الممكنة وفضح جرائمه وكشف حقيقته الفاشية العنصرية".

#حماس

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