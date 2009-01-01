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حقيقة الاتفاق على تفعيل خط ملاحي من العريش لغزة

السبت 20 مايو 2023 12:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حقيقة الاتفاق على تفعيل خط ملاحي من العريش لغزة



غزة/سما/

كشف المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، مساء يوم الجمعة، حقيقة الأنباء التي يتم تداولها بشأن تفعيل خط ملاحي من ميناء العريش لميناء غزة.

وقال المكتب الإعلامي، في تصريح صحفي: "إنّ بعض المواقع الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي تداولت أخبار غير صحيحة حول تفعيل خط ملاحي من ميناء العريش لميناء غزة، وقد ساهم في ترويج هذه الأخبار وجود تسجيلات لبعض الأشخاص يتحدثون ببعض التفاصيل".

وأضاف: "نوضح للجميع وبعد التواصل رسمياً مع جهات الاختصاص في الجانب المصري أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن عارٍ عن الصحة، وأن الأشخاص الذين يتم الزج باسمائهم في التسجيلات ليس لهم أي صفة رسمية، وليسوا مخولين بالحديث أو التصريح نيابة عن جهات الاختصاص المصرية، مع التأكيد أن كل ما يتم الحديث به غير صحيح مطلقًا.

 

وتابع: "وبناء عليه نؤكد على وسائل الإعلام الاعتماد فقط على ما يصدر من جهات اختصاص وشخصيات رسمية، وعدم التعاطي مع هذه الأخبار التي ليس لها أساس من الصحة، محذرًا من مغبة تداول هذه الأكاذيب على منصات التواصل الاجتماعي.

#غزة #العريش #مصر

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