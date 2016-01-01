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إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

الجمعة 19 مايو 2023 08:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر



الخليل/سما/

 أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات عنيفة اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال عقب مسيرة جماهيرية انطلقت وسط البلدة، تنديدا باعتداءات الاحتلال ومستوطنيه المتكررة على أهلنا ومقدساتنا في القدس الشريف.

وتركزت المواجهات في منطقة عصيدة ومحيط المدرسة الألمانية، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة أعداد كبيرة منهم بحالات اختناق.

وفي السياق ذاته، أغلقت قوات الاحتلال المدخل الرئيسي للبلدة ومنعت المواطنين من التنق

#اصابات #الخليل

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