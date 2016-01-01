  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"إعلان جدة" يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية

الجمعة 19 مايو 2023 08:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إعلان جدة" يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية



جدة/سما/

جدد إعلان جدة الصادر عن الملوك والرؤساء والقادة العرب، في ختام قمتهم الثانية والثلاثين بالمملكة العربية السعودية، التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للدول العربية، باعتبارها أحد العوامل الرئيسة للاستقرار في المنطقة.

وأدان القادة في إعلان جدة الذي صدر في ختام مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية 32 برئاسة المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، الممارسات والانتهاكات التي تستهدف الفلسطينيين في أرواحهم وممتلكاتهم ووجودهم كافة.

وشددوا على أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، وإيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وفقاً للمرجعيات الدولية وعلى رأسها مبادرة السلام العربية، والقرارات الدولية ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية، المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية بحدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا إعلان جدة، المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف الاعتداءات والانتهاكات المتكررة التي من شأنها عرقلة مسارات الحلول السياسية، وتقويض جهود السلام الدولية.

وشدد القادة على ضرورة مواصلة الجهود الرامية لحماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، في وجه المساعي المدانة للاحتلال لتغيير ديمغرافيتها وهويتها والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، بما في ذلك عبر دعم الوصاية الهاشمية التاريخية لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية وإدارة أوقاف القدس وشؤون الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، بصفتها صاحبة الصلاحية الحصرية، وكذلك دور لجنة القدس وبيت مال القدس في الدفاع عن مدينة القدس وصمود أهلها.

لمطالعة إعلان جدة إضغط هنا  البيان الختامي

#اعلان جدة

الأكثر قراءة اليوم

صور ترصد رد فعل السيسي وبشار الأسد لحظة لقائهما لأول مرة

أسعار صرف العملات

مقترح "إسرائيلي" مدهش لمصر حول قطاع غزة

الأنظار على الأسد .. القمة العربية تنطلق اليوم وسط ظروف معقدة

أمير قطر يغادر القمة العربية في جدة قبل كلمة الرئيس الأسد

إعلام عبري يكشف عن تدهور في العلاقات بين روسيا و "إسرائيل"

شاهد: بن سلمان يستقبل الأسد بالأحضان في القمة العربية بجدّة

الأخبار الرئيسية

مقترح "إسرائيلي" مدهش لمصر حول قطاع غزة

النخالة: المقاومة الفلسطينية تستطيع أن تقاتل العدو وتنتصر عليه إذا وجدت الدعم القوي

d7983948-2c75-4f4b-80f1-c3a664576e27

عشرات الآلاف يشاركون في مهرجان "ثأر الأحرار" الذي تقيمه "الجهاد" في غزة وجنين ولبنان وسورية

"مسيرة الأعلام": قلق إسرائيلي مستمر من صواريخ غزة.. تل أبيب ليست متأكدة من انتصارها

2016_10_25_18_44_10_706

إعلام عبري يكشف عن تدهور في العلاقات بين روسيا و "إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية