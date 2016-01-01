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بن سلمان والأسد يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات على الساحة العربية

الجمعة 19 مايو 2023 07:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
بن سلمان والأسد يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات على الساحة العربية



وكالات / سما/

بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع الرئيس السوري بشار الأسد على هامش قمة جدّة العلاقات الثنائية، والتطورات على الساحة العربية في ظل الأجواء الإيجابية في العلاقات العربية.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتطورات على الساحة العربية في ظل ما تشهده العلاقات العربية العربية من أجواء إيجابية تعكس توجها جماعيا نحو رؤى مشتركة تتوجت بقمة جدّة.

وثمّن الأسد الجهود التي بذلتها السعودية على مستوى تحقيق التقارب العربي وبناء الأجواء السياسية التي تساعد على العمل المشترك بين الدول العربية لتحقيق المنفعة لشعوبها.

وهنأ الرئيس الأسد ولي العهد السعودي بنجاح قمة جدّة، معتبرا أنها ستساهم في المزيد من التماسك العربي.

المصدر: "سانا"

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