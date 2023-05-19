شاهد..بعد غياب لأكثر من عقد.. كلمة الرئيس بشار الأسد في القمة العربية

وكالات / سما/

ألقى الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الجمعة الموافق 19/5/2023، كلمة أمام القمة العربية، وذلك بعد غياب سوريا عقد عن المؤتمر نظرا لتجميد عضويتهم.

وقال الرئيس بشار الأسد: نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة ترتيب البيت العربي بأقل قدر من التدخل الأجنبي.



ودعا الرئيس السوري لتطوير ومراجعة ميثاق الجامعة العربية ونظامها الداخلي لتتماشى مع متطلبات العصر



وأضاف "المصالحات التي حصلت فرصة تاريخية لإعادة ترتيب شؤوننا بدون تدخل أجنبي".



وقال الأسد: على العالم ترك القضايا الداخلية لشعوبنا وينبغي علينا رفض التدخلات الأجنبية.