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زوجة الشهيد خضر عدنان توجه رسالة لسرايا القدس: لقد أثلجتم صدورنا

الجمعة 19 مايو 2023 07:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
زوجة الشهيد خضر عدنان توجه رسالة لسرايا القدس: لقد أثلجتم صدورنا



غزة / سما/

وجهت زوجة الشهيد القائد خضر عدنان اليوم الجمعة 19/5/2023، رسالة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أكدت فيها أن مجاهدي سرايا القدس أثلجت صدورهم وأطفأت جزءاً من لهيب النار التي تغلي في صدورهم.

وقالت زوجة الشهيد عدنان خلال كلمة لها خلال المهرجان المركزي "ثأر الأحرار" الذي تقيمه حركة الجهاد الإسلامي في ساحة الكتيبة بمدينة غزة بالتزامن مع لبنان وسوريا:" سلام من الله عليك ياغزة، لكم وددت أن أطأ ترابك ، أقبل رؤوس أمهات وأباء وأبناء كل من فقد لأهل والأحبة وأقول لهم عوضكم الله كل خير وجزاكم الله عنا كل خير وعوضكم الله الخير في الدنيا والآخرة، وجمعكم ومن فقدتم في الفردوس الأعلى بإذن الله.

وتابعت:" أقول لكل من استشهد في هذه المعركة أقول لزوجي الشيخ خضر عدنان وأقول لأخي وقائدي أب أنس ولأخي طارق وأبي هادي والثلة المؤمنة / أبلغوا رسول الله منا السلام، قولوا له إنا باقون على العهد بإذن الله.

وأضافت:" رغم الجوع الذي استحضر به الألم والمرارة الذي في صدري كيف كانت النهاية واللحظات الأخيرة من استشهاد زوجي كيف لاقى الله وهو مكبل اليدين والرجلين صائما جائعا لمدة ٨٦ يوما مقهوراً مظلوماً."

وقالت :" أحمد الله عزوجل أن جعل من أمة محمد مجاهدين كسرايا القدس وأميناً مؤتمناً كأبي طارق واسأل الله أن يحميهم بحمايته وأقول لهم والله إنكم أثلجتم صدورنا واطفأتم جزءا من لهيب النار التي تغلي في صدورنا، سدد الله رميكم ووفقكم إن شاء الله إلى تحرير المسجد الأقصى وأن تكونوا أول الجنود الذين يحررون الأقصى بإذن الله.

ومضت تقول "لا أنسى أن أتقدم بالشكر إلى كل من وقف إلى جانب الشيخ في هذه المعركة الأخيرة، وأسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء، وأن يجعل كل ما قمتم به من أعمال في ميزان حسناتكم".

وختمت "صحيح أن الشيخ لم ينل النصر بالحرية، لكنه نال نصرين، نصرًا على الأعداء، ونصرًا بالحرية".

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