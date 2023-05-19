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البردويل: سرايا القدس استطاعت أن تفرض معادلة الردع مرة أخرى على العدو

الجمعة 19 مايو 2023 07:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
البردويل: سرايا القدس استطاعت أن تفرض معادلة الردع مرة أخرى على العدو



غزة / سما/

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل، اليوم الجمعة 19/5/2023، أن سرايا  القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استطاعت أن تفرض معادلة الردع مرة أخرى على العدو، وأكّدت له أن المقاومة هي من تحفظ هذه المعادلة.

وشدد على أن معركة ثأر الأحرار كانت ثمرة لسيف القدس، التي خاضتها المقاومة موحدة، ولقّنت خلالها العدو الصهيوني حساباً كبيراً.

جاء ذلك، في كلمة القوى الوطنية والفصائل خلال المهرجان المركزي "ثأر الأحرار" الذي تقيمه حركة الجهاد الإسلامي في ساحة الكتيبة بمدينة غزة بالتزامن مع جنين ولبنان وسوريا .

وأوضح البردويل أن نتنياهو وحكومته لم يفهموا دروس التاريخ، وظنّوا أنه بإمكانهم ردع الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وشدد على أن الاحتلال في كلّ مواجهة يثبت أنّه يعيش حالة من الخوف والردع، وذلك ما تم إثباته في معركة ثأر الأحرار.

وقال البردويل: " لا يستطيع العدو ولا كل من يتعاون معه أن يهزم الشعب الفلسطيني، ووحدة الشعب الفلسطيني الحقيقية هي المقاومة".

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