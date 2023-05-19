  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أردنيون يعتصمون أمام السفارة الإسرائيلية في عمان دعماً للقدس والقضية الفلسطينية

الجمعة 19 مايو 2023 05:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردنيون يعتصمون أمام السفارة الإسرائيلية في عمان دعماً للقدس والقضية الفلسطينية



عمان/سما/

 نظم الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن في الأردن، بالتعاون مع فعاليات شعبية وحزبية أردنية، اعتصاماً حاشداً بعد صلاة ظهر اليوم الجمعة، أمام مسجد الكالوتي قرب السفارة الإسرائيلية في منطقة الرابية، ردّا على اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وتنديدا بمسيرة الأعلام التهويدية.

وطالب المشاركون في الوقفة، الحكومة الأردنية بإلغاء معاهدة وادي عربة وكافة الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي، "الذي يمارس الوحشية ضد الشعب الفلسطيني".

ورفع المشاركون شعارات تطالب الحكومة الأردنية بالوقوف أمام مسؤولياتها، واستخدام كافة أوراق الضغط التي تملكها لوقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني.

ورددوا هتافات تندد بالاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، وتطالب المقاومة الفلسطينية بالتصدي لها، وأخرى تطالب بإغلاق سفارة الاحتلال في عمان.

واستهجن المشاركون "الصمت العربي والدولي إزاء جرائم الاحتلال"، وطالبوا الدول العربية بوقف كافة أشكال التطبيع، و"عدم استقبال قادة الإجرام الصهيوني"، وغير ذلك من ممارسات التطبيع، "التي تشكل ضوءاً أخضر للاحتلال للاستمرار في جرائمه".

وشدد المشاركون على حق الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة بالردّ على جرائم الاحتلال بكافة السبل الممكنة.

ووجه الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة، "التحية للمرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى، والمقاومة في الضفة الغربية وقطاع غزة"، باعتبارها "عنوان تحرير البلاد من براثن الاحتلال".

وندد العضايلة في كلمته خلال الوقفة الاحتجاجية، بمسارات التطبيع العربي مع دولة الاحتلال، معتبرا أنه "دعم دولة الصهاينة سياسيا واقتصاديا ومكنهم من مواصلة انتهاكاتهم ضد الشعب الفلسطيني، والاعتداء على شبابه وشيوخه وأطفاله والاعتداء على مقدساته".

#الاردن #القدس #القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

شاهد..وصول الرئيس السوري بشار الأسد إلى جدة لحضور القمة العربية

بمشاركة وزراء واعضاء كنيست..عشرات آلاف المستوطنين يشاركون بـ"مسيرة الأعلام" في القدس

أسعار صرف العملات

صور ترصد رد فعل السيسي وبشار الأسد لحظة لقائهما لأول مرة

شاهد..القادة العرب يصلون تباعا إلى جدة للمشاركة بالقمة العربية

الأنظار على الأسد .. القمة العربية تنطلق اليوم وسط ظروف معقدة

مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى و"مسيرة الأعلام" الاستيطانية

الأخبار الرئيسية

d7983948-2c75-4f4b-80f1-c3a664576e27

عشرات الالاف يشاركون في مهرجان "ثأر الأحرار" الذي تقيمه "الجهاد" في غزة وجنين ولبنان وسورية

"مسيرة الأعلام": قلق إسرائيلي مستمر من صواريخ غزة.. تل أبيب ليست متأكدة من انتصارها

2016_10_25_18_44_10_706

إعلام عبري يكشف عن تدهور في العلاقات بين روسيا و "إسرائيل"

photo_2023-05-19_13-07-43

زعماء وقادة الدول العربية يؤكدون مركزية القضية الفلسطينية

الرئيس عباس: "إسرائيل" لن تنعم بالأمن والسلام دون نيل شعبنا حريته واستقلاله

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية