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إصابة مستوطنين إثنين في مواجهات قرب باب الأسباط

الجمعة 19 مايو 2023 05:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة مستوطنين إثنين في مواجهات قرب باب الأسباط



القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الجمعة، أنه أصيب مستوطنين إثنين أثر إندلاع مواجهات بين عدد من المستوطنين والمصلين الفلسطينيين عند باب الأسباط بالمسجد الأقصى.

من جانبها ذكرت مصادر فلسطينية في مدينة القدس، أن قوات الإحتلال أطلقت قنابل الصوت تجاه المصلين عند باب الأسباط بالمسجد الأقصى ما أدى لاندلاع مواجهات مع المصلين.

وبحسب المصادر، تصدى مجموعة من الشبان الفلسطينيون لمحاولة مجموعة من المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى عند باب الأسباط.

كما قام المستوطنون في وقت سابق بالغناء وأداء رقصات استفزازية عند منطقة باب الأسباط بالقدس المحتلة.

وكان اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الجمعة، منطقة باب الساهرة في البلدة القديمة من القدس المحتلة، ومحيط عدد من أبواب المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بالتزامن مع توافد المواطنين لأداء صلاة الجمعة.

وأفادت مصادر محلية أن مئات المستوطنين اقتحموا محيط باب الساهرة بمسيرة استفزازية، مرددين هتافات عنصرية ضد الفلسطينيين والعرب، بحماية من قوات الاحتلال.

#مستوطنين #باب الاسباط

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