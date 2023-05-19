  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مباشر ..

عشرات الالاف يشاركون في مهرجان "ثأر الأحرار" الذي تقيمه "الجهاد" في غزة وجنين ولبنان وسورية

الجمعة 19 مايو 2023 05:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الالاف يشاركون في مهرجان "ثأر الأحرار" الذي تقيمه "الجهاد" في غزة وجنين ولبنان وسورية



غزة/سما/

احتشد عشرات الالاف من أنصار الجهاد الاسلامي للمشاركة في فعاليات المهرجان المركزي "ثأر الأحرار" الذي تقيمه حركة "الجهاد" في قطاع غزة وجنين ولبنان وسورية تأبينا لشهداء العدوان الاخير على غزة .

وتوافد عشرات الالاف بعد صلاة ظهر يوم الجمعة في ساحة الكتيبة بمدينة غزة للمشاركة الفاعلة في تأبين الشهداء القادة الذين تم اغتيالهم خلال معركة سيف القدس وهم الشهيد القائد جهاد الغنام والشهيد القائد خليل البهتيني والشهيد القائد طارق عز الدين والشهيد القائد إياد الحسني والشهيد القائد أحمد أبو دقة والشهيد القائد علي غالي والشهيد القائد علي الأسود الذي اغتيل في سورية قبل عدة أسابيع والشهيد القائد خضر عدنان وثلة طويلة من الشهداء الأبطال الذي قضوا في معركة ثار الأحرار .

ورفع المشاركون صور الشهداء ورايات الجهاد الاسلامي وطالبوا المقاومة الفلسطينية وفي المقدمة منها سرايا القدس بالانتقام للشهداء الابطال .

وتقدم الحضور قادة الفصائل الفلسطينية وعوائل الشهداء الذين ارتقوا في معركة ثأر الأحرار .

وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خميس الهيثم، أن الاستعدادات لمهرجان ثأر الأحرار تجري على قدم وساق بجهود جبارة تليق بالجماهير الكبيرة.

وقال القيادي الهيثم في حديث تلفزيوني عبر قناة "القدس اليوم"، إن هذا الحفل يأتي تكريما للشهداء الأكرم منا جميعا، وتخليدا لتضحياتهم.

وعن رسالة المهرجان، أضاف أن الرسالة الكبرى من المهرجان هو التعبير عن تقدير الجهاد الإسلامي ووفائها لتضحيات الشعب الفلسطيني، والالتفاف الجماهيري حول خيار المقاومة.

وتطرق الهيثم في حواره، لفقرات المهرجان؛ حيث سيكون هناك"كلمة للقائد المجاهد أمين المقاومة أبو طارق النخالة، وللقوى الوطنية، والغرفة المشتركة والعديد من الفقرات".

وشدد القيادي على أن حركة الجهاد الإسلامي "لن تتخلى عن الشعب الفلسطيني الذي سار معها في أحلك الظروف"، والذي يقوم اليوم بتأكيده على المقاومة واحتضانه لها، وأن مخططات العدو قد فشلت أمام تحدي الجماهير "وستبرهن الجماهير الكبيرة اليوم على عطائهم ومساندتهم للمقاومة".





 


 

#جنين #لبنان #سوريا
zqXhU

الأكثر قراءة اليوم

شاهد..وصول الرئيس السوري بشار الأسد إلى جدة لحضور القمة العربية

بمشاركة وزراء واعضاء كنيست..عشرات آلاف المستوطنين يشاركون بـ"مسيرة الأعلام" في القدس

أسعار صرف العملات

شاهد..القادة العرب يصلون تباعا إلى جدة للمشاركة بالقمة العربية

الأنظار على الأسد .. القمة العربية تنطلق اليوم وسط ظروف معقدة

صور ترصد رد فعل السيسي وبشار الأسد لحظة لقائهما لأول مرة

مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى و"مسيرة الأعلام" الاستيطانية

الأخبار الرئيسية

"مسيرة الأعلام": قلق إسرائيلي مستمر من صواريخ غزة.. تل أبيب ليست متأكدة من انتصارها

2016_10_25_18_44_10_706

إعلام عبري يكشف عن تدهور في العلاقات بين روسيا و "إسرائيل"

photo_2023-05-19_13-07-43

زعماء وقادة الدول العربية يؤكدون مركزية القضية الفلسطينية

الرئيس عباس: "إسرائيل" لن تنعم بالأمن والسلام دون نيل شعبنا حريته واستقلاله

image_processing20230519-2795566-dqyunj

هارتس : هكذا أوقفت "غزة" المنظومة الأمنية الإسرائيلية على "رجل ونص"!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية