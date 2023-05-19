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سلطنة عُمان تدين اقتحام "الأقصى"

الجمعة 19 مايو 2023 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطنة عُمان تدين اقتحام "الأقصى"



مسقط/سما/

 أدانت سلطنة عُمان، اقتحام المسجد الأقصى المبارك "من قبل أحد مسؤولي الحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنيست تحت حراسة قوات الاحتلال".

وأعربت وزارة الخارجية العمانية، في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، عن "استنكار سلطنة عُمان وإدانتها الشديدة لاقتحام المسجد الأقصى المبارك من قبل أحد مسؤولي الحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنيست تحت حراسة من قوات الاحتلال، وما تمثله هذه الانتهاكات المستمرة من استفزاز وتأجيج لمشاعر المسلمين وانتهاك للقانون الدولي".

وأكدت وقوفها التام إلى جانب الشعب الفلسطيني، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته نحو الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل.

#سلطنة عمان

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