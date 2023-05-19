وزير الخارجية الفنزويلي يؤكد دعم بلاده المطلق لفلسطين

كاراكاس/سما/

أكد وزير الخارجية الفنزويلي ايفان هيل، دعم بلاده المطلق لفلسطين، قيادةً وشعبًا، وتحت كل الظروف.

جاءت تصريحات هيل خلال استقباله في مكتبه بالعاصمة كاركاس، اليوم الجمعة، مساعد وزير الخارجية والمغتربين للتعاون الدولي، مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي (بيكا) السفير عماد الزهيري، وسفير دولة فلسطين لدى فنزويلا فادي الزبن.

وجدد هيل استعداد بلاده للتعاون مع فلسطين في كل ما يخدم تحقيق أهدافها، وصولا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.

بدوره، نقل الزهيري تحيات القيادة والشعب الفلسطيني إلى القيادة والشعب الفنزويلي، مثمنا الدعم الثابت الذي تقدمه فنزويلا لفلسطين في مختلف المحافل الدولية، لتمكين الشعب الفلسطيني من التمتع بحقوقه كافة، وصولا إلى تحقيق طموحاته وآماله المشروعة.

وبحث الاجتماع آليات تعزيز التعاون التنموي بين البلدين عبر برامج الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، حيث وجّه وزير الخارجية الفنزويلي فريق عمله لتقديم الدعم اللازم لبرامج "بيكا" في فنزويلا، بما يحقق المنفعه لكلا البلدين.

وأشارت "بيكا"، في بيان صدر عنها، إلى أنه "وبناء على توجيهات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي بضرورة تفعيل الاتفاقيات الموقّعة بين البلدين، خاصةً في مجال الزراعة والصحة، لتترجم فعليا العلاقات الثنائية المتقدمة بينهما عبر برامج تعاون تنموي تخدم تحقيق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، تم خلال الاجتماع الاتفاق على عدد من الأنشطة والبرامج التي تصب في مصلحة النهوض بمستوى التعاون إلى مرحلة متقدمة، من خلال برامج تنموية سيتم تنفيذها من خلال الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، ذراع دولة فلسطين للدبلوماسية العامة".

وحضر الاجتماع، مسؤولة ملف الشراكات الدولية في "بيكا" شهد صلاح، والقنصل في سفارة فلسطين في كاراكاس مها أبو سليم.

وفي سياق متصل، التقى السفير الزهيري في العاصمة كاراكاس بنائب رئيس الجمهورية، وزير الشباب والرياضة ميرفين مالدونادو، ووكيلة وزارة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأطلعهما على برامج عمل الوكالة في مناطق مختلفة من العالم إضافةً إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.