الكويت تدين اقتحام المسجد الأقصى

الكويت/سما/

- أدانت دولة الكويت اقتحام أحد مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأعضاء من الكنيست المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها، اليوم الجمعة، رفض دولة الكويت المطلق لمثل هذه الممارسات غير القانونية والانتهاكات المستمرة المستفزة لمشاعر المسلمين.

وجددت موقف دولة الكويت الثابت الداعي إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي الفوري وتحمل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، واحترام حرمة الأماكن المقدسة وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني ومقدسات المسلمين.