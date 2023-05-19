شاهد: بن سلمان يستقبل الأسد بالأحضان في القمة العربية بجدّة

جدة/سما/

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس النظام السوري بشار الأسد، بحرارة، خلال وصول الأخير إلى مقر انقعاد القمة العربية 32 بمدينة جدة غربي المملكة.

وكان الأسد من بين الزعماء الذين وصلوا إلى مركز الملك عبدالله الدولي للمؤتمرات في جدة، واستقبلهم ابن سلمان بالأحضان، على غرار زعماء الدول الخليجية، وملك الأردن عبد الله الثاني، ورئيس مصر بعد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وزار الأسد السعودية لأول مرة منذ 13 عاما، كما أنه يشارك في أول قمة عربية منذ قمة سرت بليبيا عام 2010، التي تبعها بعام تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية.

وتناقش القمة العربية عدة ملفات، أبرزها القضية السورية، واليمنية، والسودانية، إضافة إلى قضايا سياسية واقتصادية أخرى.