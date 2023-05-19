  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

3 إصابات بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

الجمعة 19 مايو 2023 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
3 إصابات بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم



قلقيلية/سما/

أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرق قلقيلية.

وانطلقت المسيرة، بعد أداء صلاة الجمعة، من مسجد عمر بن الخطاب، بمشاركة المئات من أبناء القرية، وذلك إحياء للذكرى الـ75 للنكبة وتنديدا بمسيرة الأعلام الاستيطانية في القدس واقتحامات المستوطنين المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، بدعم من حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح الناطق الإعلامي في إقليم حركة "فتح" بقلقيلية مراد شتيوي أن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة واعتلوا أسطح منازل المواطنين وأطلقوا الرصاص المعدني وقنابل الغاز السام تجاه المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة ثلاثة شبان بالرصاص والعشرات بالاختناق، عولجوا ميدانيا.

#اصابات #كفر قدوم

الأكثر قراءة اليوم

شاهد..وصول الرئيس السوري بشار الأسد إلى جدة لحضور القمة العربية

بمشاركة وزراء واعضاء كنيست..عشرات آلاف المستوطنين يشاركون بـ"مسيرة الأعلام" في القدس

أسعار صرف العملات

شاهد..القادة العرب يصلون تباعا إلى جدة للمشاركة بالقمة العربية

الأنظار على الأسد .. القمة العربية تنطلق اليوم وسط ظروف معقدة

مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى و"مسيرة الأعلام" الاستيطانية

الرئيس عباس يصل إلى جدة للمشاركة في القمة العربية الثانية والثلاثين

الأخبار الرئيسية

photo_2023-05-19_13-07-43

بث مباشر: انطلاق أعمال القمة العربية الـ32 في جدة

الرئيس عباس: "إسرائيل" لن تنعم بالأمن والسلام دون نيل شعبنا حريته واستقلاله

image_processing20230519-2795566-dqyunj

هارتس : هكذا أوقفت "غزة" المنظومة الأمنية الإسرائيلية على "رجل ونص"!

صحيفة تكشف عن رسالة من الوسطاء للمقاومة بشأن "مسيرة الأعلام"

الأنظار على الأسد .. القمة العربية تنطلق اليوم وسط ظروف معقدة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية