3 إصابات بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

قلقيلية/سما/

أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرق قلقيلية.

وانطلقت المسيرة، بعد أداء صلاة الجمعة، من مسجد عمر بن الخطاب، بمشاركة المئات من أبناء القرية، وذلك إحياء للذكرى الـ75 للنكبة وتنديدا بمسيرة الأعلام الاستيطانية في القدس واقتحامات المستوطنين المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، بدعم من حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح الناطق الإعلامي في إقليم حركة "فتح" بقلقيلية مراد شتيوي أن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة واعتلوا أسطح منازل المواطنين وأطلقوا الرصاص المعدني وقنابل الغاز السام تجاه المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة ثلاثة شبان بالرصاص والعشرات بالاختناق، عولجوا ميدانيا.