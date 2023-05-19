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إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

الجمعة 19 مايو 2023 03:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس



نابلس/سما/

 أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدتي بيتا وقريوت جنوب نابلس، وقرية بيت دجن شرقا.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية،  بأن مواجهات اندلعت في قريوت بعد اقتحام المستوطنين بحماية قوات الاحتلال منطقة نبع الماء في القرية، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

وأفادت مصادر طبية بأن 12 مواطنا أصيبوا بالاختناق جراء استنشاق الغاز خلال مواجهات شهدتها المنطقة الشرقية في بيت دجن، فيما أصيب مواطنان بالاختناق خلال مواجهات جبل صبيح في بلدة بيتا، جرى علاجهما ميدانيا.

#نابلس

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