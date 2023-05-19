رام الله/سما/

تصدرت استباحة القدس والمسجد الأقصى المبارك من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، وما يسمى بـ"مسيرة الأعلام"، وما رافقها من إدانات عربية وعالمية، عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة صباح اليوم الجمعة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة"

- عربدة غير مسبوقة للمستوطنين في القدس .. اعتداءات وهتافات عنصرية

- الرئاسة: الشعب الفلسطيني هو من يمنح الشرعية في القدس وليس إسرائيل وأميركا

- إدانة فلسطينية وعربية والأردن يؤكد: لا سيادة لإسرائيل على القدس والمقدسات

- الرئيس يصل جدة للمشاركة في القمة العربية ويلتقي نظيره التونسي

- إصابات في الضفة وغزة ومخطط يستهدف 290 دونما في أراضي بيت أمر لتوسيع مستعمرة

- مجلس الوزراء يشكل لجنة خاصة لدراسة مطالب نقابة الصحفيين

- خلافات داخل حكومة نتنياهو وسموتريتش يهدد بالاستقالة

- مجموعة اللوبي الصهيوني تهاجم المبعد صلاح الحموري خلال مؤتمر في تولوز الفرنسية

- غزيون تحطمت منازلهم وأحلامهم في العدوان الأخير

- عائلة الشهيد أدهم الكاشف.. عامان من الفقد ودهر من الوجع

"الأيام"

- عشرات آلاف المستوطنين يستبيحون القدس والمسجد الأقصى

- إصابة مواطنين خلال التصدي لاقتحامات والاحتلال ينفذ عمليات اعتقال وهدم وتجريف

- الآلاف يتظاهرون شرق غزة احتجاجا على "مسيرة الأعلام"

- مخطط جديد يستهدف 290 دونما من أراضي بيت أمر لتوسعة مستوطنة

- سموتريتش يتبنى تنفيذ مخطط لإضافة نصف مليون مستوطن جديد في الضفة

- مشروعا قانونين في ولاية نيويورك لمحاكمة منظمات داعمة للاستيطان

- الرئيس يلتقي في جدة نظيره التونسي

- شرطة الاحتلال تزعم إحباطها مخطط لتنفيذ عملية إطلاق نار

- جندي إسرائيلي سابق: سرقت مفتاح باب المغاربة العام 1967، وأعدته لأصحابه

- حكومة نتنياهو أمام أزمة ميزانية تهدد بحل الكنيست

"القدس"

- آلاف المستوطنين يشاركون بـ"مسيرة الأعلام" الاستفزازية

- هتافات عنصرية واعتداءات طالت عددا من المقدسيين

- التجمع: تهدف إلى إشعال المنطقة

- تظاهرات بمخيمات الأردن

- مسيرات أعلام فلسطينية في غزة وجنين

- أبو ردينة: الشعب الفلسطيني هو صاحب الشرعية في القدس

- الاعتداء على المبعد المقدسي صلاح الحموري في فرنسا

- مخطط جديد لتوسيع مستوطنة على أراض في بيت أمر

- إصابات خلال مواجهات في الضفة والقطاع

- سموتريتش يوعز للوزارات بالاستعداد لإضافة نصف مليون مستوطن بالضفة

- القمة العربية تنطلق اليوم في جدة

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