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مئات المستوطنين يقتحمون محيط المسجد الأقصى بالتزامن مع صلاة الجمعة

الجمعة 19 مايو 2023 02:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
مئات المستوطنين يقتحمون محيط المسجد الأقصى بالتزامن مع صلاة الجمعة



القدس المحتلة / سما /

 اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الجمعة، منطقة باب الساهرة في البلدة القديمة من القدس المحتلة، ومحيط عدد من أبواب المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بالتزامن مع توافد المواطنين لأداء صلاة الجمعة.

وأفادت مصادر محلية أن مئات المستوطنين اقتحموا محيط باب الساهرة بمسيرة استفزازية، مرددين هتافات عنصرية ضد الفلسطينيين والعرب، بحماية من قوات الاحتلال.

كما اقتحم مستوطنون محيط باب الأسباط، وحاولوا الاعتداء على المواطنين المتوجهين إلى الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وشهد محيط باب العامود وعدة أحياء في البلدة القديمة من القدس المحتلة تجمعات استفزازية للمستوطنين.

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