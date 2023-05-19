صحيفة تكشف عن رسالة من الوسطاء للمقاومة بشأن "مسيرة الأعلام"

غزة/ سما /

قالت مصادر في المقاومة الفلسطينية، إن الاتصالات تواصلت بين قيادة المقاومة والوسطاء، الذين عادوا إلى طمأنة المقاومة إلى أن "مسيرة الأعلام" ستكون أكثر تواضعاً ممّا شهده العام الماضي، ولن تُحدث تغييرات في واقع مدينة القدس والمسجد الأقصى.

وبحسب المصادر، فإن قيادة المقاومة تلقّت اتّصالات عدّة من قِبل الوسطاء المصريين والقطريين والأمميين لتجنّب رد فعل من قطاع غزة تجاه المسيرة، وسط تعهّدات من حكومة الاحتلال بمنع حدوث استفزاز داخل الحرم القدسي. وبالفعل، فإن شرطة الاحتلال منعت رفع الأعلام الإسرائيلية داخل الحرم، ومَن أخرجها من المستوطنين طلبت منه الشرطة إخفاءها.

ووفقاً للمصادر التي تحدثت لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، فقد أبلغت قيادة المقاومة، الوسطاء، أنها تراقب ما يجري في المسجد الأقصى، وأن جميع السيناريوات مطروحة أمامها في حال حاول الاحتلال تغيير الواقع في المسجد، مؤكدةً أن التطمينات التي ترسلها حكومة بنيامين نتنياهو لن تنطلي على المقاومة، وأن الحاكم لديها هو الوضع الميداني.

في المقابل، تواصلت التهديدات الإسرائيلية للمقاومة عبر وسائل الإعلام العبرية، إذ قال داني دانون، عضو "الكنيست" عن حزب "الليكود": "أقول لحماس لا تستفزّونا، لقد غدرنا الجهاد الإسلامي، فلا تجبرونا لنجعلكم الهدف التالي".