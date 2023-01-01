الخارجية الأميركية تدين دعوات الكراهية خلال مسيرة الأعلام وتصفه بـ"المشين وغير المقبول"

القدس المحتلة / سما /

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية ما وصفته بالعنف "المشين وغير المقبول" والسلوك العنصري في "مسيرة الأعلام السنوية" لقوى اليمين الإسرائيلي في القدس المحتلة يوم الخميس.



وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر "تعارض الولايات المتحدة بشكل قاطع أي لغة عنصرية بأي شكل من الأشكال.، إننا ندين الهتافات البغيضة مثل "الموت للعرب" خلال مسيرات أمس في القدس".



وحثت الخارجية الأميركية جميع الأطراف على ممارسة ضبط النفس والامتناع عن الأعمال أو الخطابات الاستفزازية التي تؤجج التوترات.



وحول ما نسب إلى وزير المالية الإسرائيلي اليميني سموتريش بأنه طلب الاستعداد لاستقبال 500 ألف مستوطن إضافي في الضفة الغربية، في المستوطنات، وفي البؤر الاستيطانية وما هي الإجراءات التي قد تتخذها الولايات المتحدة لردع ذلك أو ثنيه عن إتباع خطته لمضاعفة عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، رد نائب الناطق الرسمي بوزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل على سؤال مراسل "القدس" ، بالقول "إننا نتواصل بانتظام مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن هذه المسألة وسنواصل القيام بذلك".



وأضاف باتيل "لقد سمعتموني أقول هذا من قبل أننا مثل معظم الإدارات السابقة، نحن ننظر إلى توسيع المستوطنات على أنه عقبة أمام السلام تقوض الجدوى الجغرافية لحل الدولتين. وما زلنا نعارض أي خطوات أحادية الجانب تحرض على التوتر وتضر بالثقة بين الأطراف وتقوض قابلية حل الدولتين".