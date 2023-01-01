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الطقس: أجواء ربيعية معتدلة نهاراً وباردة نسبياً خلال الليل

الجمعة 19 مايو 2023 08:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء ربيعية معتدلة نهاراً وباردة نسبياً خلال الليل



رام الله / سما /

 يكون الجو اليوم الجمعة غائماً جزئياً، ربيعيا لطيفا معتدلا نهارا، وباردا نسبيا خلال ساعات الليل، حيث يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

غدا السبت، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ربيعيا لطيفا ومعتدلا نهارا باردا نسبيا خلال ساعات الليل حيث يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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