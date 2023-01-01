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الاحتلال الاسرائيلي يمنع رفع أذان المغرب في المسجد الأقصى المبارك

الخميس 18 مايو 2023 08:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال الاسرائيلي يمنع رفع أذان المغرب في المسجد الأقصى المبارك



القدس المحتلة/سما/

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي رفع أذان مغرب هذا اليوم في المسجد الأقصى المبارك، ولاول مرة منذ احتلال القدس وفق ما أفاد به المستشار الإعلامي لمحافظ القدس معروف الرفاعي.

وكانت قوات الاحتلال قد شددت من إجراءاتها العسكرية في مدينة القدس المحتلة وبلدتها القديمة، وحولتها إلى ثكنة عسكرية، بذريعة تأمين "مسيرة الأعلام" الاستيطانية التي اقتحمت منطقة باب العامود، أحد أشهر أبواب البلدة القديمة من القدس المحتلة، مساء اليوم، بمشاركة آلاف المستوطنين.

كما اقتحم نحو 824 مستوطنا، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات متتالية، بينهم وزراء في حكومة اليمين المتطرف، وأعضاء في الكنيست الإسرائيلية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقَّوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدَّوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

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