شاهد..وصول الرئيس السوري بشار الأسد إلى جدة لحضور القمة العربية

وكالات / سما/

وصل الرئيس السوري بشار الأسد مساء اليوم الخميس إلى جدة لحضور أعمال القمة العربية الـ32، بعد عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

وكان الأسد تلقى في العاشر من مايو الجاري دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للمشاركة في القمة، ونقل الدعوة السفير نايف السديري سفير السعودية في الأردن.

وحمّل الرئيس الأسد السفير السديري تحياته وشكره للعاهل السعودي على الدعوة، مؤكدا أن انعقاد القمة العربية المقبلة في السعودية سيعزز العمل العربي المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب العربية.

وبدأ صباح الخميس توافد رؤساء وقادة وملوك الدول العربية إلى مدينة جدة للمشاركة بالقمة العربية.