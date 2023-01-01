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أبو ردينة: الشعب الفلسطيني هو من يمنح الشرعية في القدس وليس إسرائيل أو أميركا

الخميس 18 مايو 2023 07:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو ردينة: الشعب الفلسطيني هو من يمنح الشرعية في القدس وليس إسرائيل أو أميركا



رام الله/ سما/

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، اليوم الخميس، إن الشعب الفلسطيني هو من يمنح الشرعية في القدس وليس إسرائيل أو أميركا.

وأضاف أبو ردينة أن القدس بمقدساتها، الإسلامية والمسيحية، هي عاصمة دولة فلسطين الأبدية، والشعب الفلسطيني هو صاحب الشرعية والحق التاريخي فيها.

وقال إن ما يسمى بمسيرة الأعلام هي استفزازات وتصعيد إسرائيلي مدان ومرفوض، مؤكدا أن هذه الأعمال لا تعطي شرعية لأحد، وفقط الشعب الفلسطيني هو صاحب الأرض والحق.

وحمل أبو ردينة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد وتداعياته، الذي سيؤدي إلى تفجير الأوضاع.

وتابع أن جميع قرارات الشرعية الدولية وأهمها القرار 2334، أعلنت وبشكل لا يقبل التأويل أن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967.

وقال إن الإدارة الأميركية لا تعطي شرعية لأحد، وموقفها الصامت تجاه الاعتداءات الإسرائيلية شجع سلطات الاحتلال على تماديها في اعتداءاتها وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني.

وأشاد أبو ردينة بصمود أبناء الشعب الفلسطيني ودفاعهم عن أرضهم ومقدساتهم، رغم كل إجراءات الاحتلال، متمسكين بحقهم الشرعي في الدفاع عن عاصمتهم الأبدية القدس.

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