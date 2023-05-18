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القائد النخالة يستقبل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة

الخميس 18 مايو 2023 06:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
القائد النخالة يستقبل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة



وكالات / سما/

استقبل الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة، اليوم الخميس 18/5/2023م، أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، الدكتور طلال ناجي، على رأس وفد من الجبهة.

وتناول اللقاء الوضع الفلسطيني العام، والتحديات الراهنة بعد معركة (ثأر الأحرار)، مؤكدين على أن الإنجاز الذي حققته قوى المقاومة في غزة، وعلى رأسها سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، على الصعيدين الميداني والسياسي، أربك حسابات العدو الداخلية، وزاد من تآكل صورة الردع لديه.
ونوّه المجتمعون بأهمية وحدة قوى المقاومة الفلسطينية، والدعم الكبير الذي تلقته من الجمهورية الإسلامية في إيران، والجمهورية العربية السورية، وحزب الله في لبنان، في تعزيز قدرات المقاومة وصمودها.

وأكد اللقاء بأن الإنجاز الكبير الذي تحقق هو ثمرة دماء الشهداء والجرحى، وتضحيات شعبنا وبسالته في غزة، وبفضل الاحتضان الشعبي الكبير، داخل فلسطين وخارجها، للمقاومة ونهجها.

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