شاهد..القادة العرب يصلون تباعا إلى جدة للمشاركة بالقمة العربية

وكالات / سما/

بدأ القادة العرب الخميس بالوصول إلى مدينة جدة السعودية، للمشاركة باجتماعات الدورة العادية الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، برئاسة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

وأفادت مصادر عربية بأن الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان سيمثل الجزائر في القمة العربية التي ستعقد في مدينة جدة السعودية يوم غد الجمعة.

وكان وصل جدة في وقت سابق على التوالي كل من:

وصول الرئيس المصري

ملك البحرين يصل إلى جدة

وصل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى جدة مساء يوم الاثنين للمشاركة في القمة العربية 32.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يصل جدة

وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد علي العليمي إلى جدة مساء يوم الخميس، للمشاركة في القمة العربية 32.

الرئيس الموريتاني يحط بالمملكة

ووصل منذ قليل الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني للمشاركة في القمة العربية 32.

نائب رئيس وزراء سلطنة عمان يصل جدة

كما وصل أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء بسلطنة عمان، إلى مدينة جدة، نائبا عن السلطان العماني هيثم بن طارق، للمشاركة في القمة العربية 32،.