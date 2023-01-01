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مستوطنون يعتدون على مواطنين في البلدة القديمة من القدس

الخميس 18 مايو 2023 06:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يعتدون على مواطنين في البلدة القديمة من القدس



القدس المحتلة/ سما/

اعتدى مستوطنون، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على عدد من المواطنين، في البلدة القديمة من القدس المحتلة.

وأفاد مراسلنا بأن مستوطنين اعتدوا بالضرب المبرح على المواطنين: عبد بربر، وفراس الأطرش، ومالك ومجد مطور، في طريق الواد بالبلدة القديمة.

وكانت قوات الاحتلال قد شددت من إجراءاتها العسكرية في مدينة القدس المحتلة وبلدتها القديمة، وحولتها إلى ثكنة عسكرية، بذريعة تأمين "مسيرة الأعلام" الاستيطانية.

ودفعت سلطات الاحتلال بالمئات من عناصر الشرطة إلى مدينة القدس المحتلة، ونصبت الحواجز العسكرية على الطرقات الرئيسة، وأغلقت بعض المحاور الرئيسة.

ويشارك في المسيرة الاستفزازية وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي، وعلى رأسهم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

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