إصابات بينها خطيرة جراء استهداف الاحتلال تظاهرة جماهيرية منددة بـ"مسيرة الأعلام" شرق غزة

غزة / سما/

أصيب عدد من المواطنين، عصر اليوم الخميس18/5/2023م، برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" شرق مخيم العودة ملكة شرقي مدينة غزة، خلال المسيرة الجماهيرية الغاضبة والمنددة بما يسمى "ميسرة الأعلام" التي تنظمها جماعات استيطانية متطرفة في مدينة القدس المحتلة اليوم في محيط المسجد الأقصى المبارك.

وأفاد شهود عيان ، أن عدداً من المواطنين أصيبوا برصاص قوات الاحتلال المتمركزة شرق مخيم ملكة بينهم اصابة خطيرة بالراس ، فضلاً عن إصابة العشرات بحالات الاختناق بغاز الاحتلال الذي يطلق بين الحين والأخر صوب المشاركين في المسيرة الذي يرفعون الأعلام الفلسطينية في رداً على "مسيرة الأعلام المتطرفة".

وقالت مصادر محلية أن الشباب الثائر أشعل الإطارات المطاطية قرب السياج الفاصل شرق غزة وسط هتافات منددة بمسيرة الأعلام الاحتلالية وعدوان قوات الاحتلال والمستوطنين على المقدسيين وحراس المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس وداخل ساحات المسجد المبارك.

وأشارت إلى أن عدداً من الشباب الثائر تمكنوا من رفع العلم الفلسطيني فوق السياج الأمني الذي دفع الاحتلال بعض آلياته العسكرية باتجاه السياج.