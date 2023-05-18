  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابات بينها خطيرة جراء استهداف الاحتلال تظاهرة جماهيرية منددة بـ"مسيرة الأعلام" شرق غزة

الخميس 18 مايو 2023 05:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بينها خطيرة جراء استهداف الاحتلال تظاهرة جماهيرية منددة بـ"مسيرة الأعلام" شرق غزة



غزة / سما/

أصيب عدد من المواطنين، عصر اليوم الخميس18/5/2023م، برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" شرق مخيم العودة ملكة شرقي مدينة غزة، خلال المسيرة الجماهيرية الغاضبة والمنددة بما يسمى "ميسرة الأعلام" التي تنظمها جماعات استيطانية متطرفة في مدينة القدس المحتلة اليوم في محيط المسجد الأقصى المبارك.

 

وأفاد شهود عيان ، أن عدداً من المواطنين أصيبوا برصاص قوات الاحتلال المتمركزة شرق مخيم ملكة بينهم اصابة خطيرة بالراس ، فضلاً عن إصابة العشرات بحالات الاختناق بغاز الاحتلال الذي يطلق بين الحين والأخر صوب المشاركين في المسيرة الذي يرفعون الأعلام الفلسطينية في رداً على "مسيرة الأعلام المتطرفة".

 

وقالت مصادر محلية أن الشباب الثائر  أشعل الإطارات المطاطية قرب السياج الفاصل شرق غزة وسط هتافات منددة بمسيرة الأعلام الاحتلالية وعدوان قوات الاحتلال والمستوطنين على المقدسيين وحراس المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس وداخل ساحات المسجد المبارك.

 

وأشارت إلى أن عدداً من الشباب الثائر تمكنوا من رفع العلم الفلسطيني فوق السياج الأمني الذي دفع الاحتلال بعض آلياته  العسكرية باتجاه السياج.

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" تمرر رسالة لحماس وتتأهب..

الاحتلال يعتقل شابا فلسطينيا داخل حافلة بزعم تخطيطه تنفيذ عملية بحيفا

عمرها 1100 عام.. بيع مخطوطة "ساسون" بـ 38 مليون دولار لـتل أبيب

مسؤولون كبار في "الائتلاف" يفضلون الإطاحة بالحكومة بسبب بن غفير

أسعار صرف العملات

رد إسرائيلي مرتبك على اقتراح أمريكي بإجراء تخطيط عسكري مشترك بشأن إيران

وقفة مع "ثـأر الأحرار"... حين ثُقب درع نتنياهو وطاش سهمه ..عريب الرنتاوي

الأخبار الرئيسية

سموتريتش يوعز للوزارات بالاستعداد لإضافة نصف مليون مستوطن بالضفة

المقاومة بغزة للوسيط المصري: كل السيناريوهات مفتوحة ومنها اطلاق الصواريخ

محدث .. اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى قبل ساعات من "مسيرة الأعلام"

سعودية

واشنطن تكثف مساعيها لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية حتى نهاية العام

الاحتلال يعتقل شابا فلسطينيا داخل حافلة بزعم تخطيطه تنفيذ عملية بحيفا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية