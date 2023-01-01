الشعبيّة تدشّن جدارية "شركاء الدم والميدان "ثأر الأحرار" في غزة

رام الله/ سما/

-دشّنت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، جدارية الوفاء لشهداء معركة "ثأر الأحرار" على مفترق السرايا وسط مدينة غزّة تحمل صور الشهداء أبطال كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبيّة، وقادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الذين ارتقوا إلى علياء المجد خلال معركة "ثأر الأحرار".

وافتتحت الجبهة الشعبيّة جدارية الوفاء تحت شعار "شركاء الدم والميدان.. ثأر الأحرار"، واشتملت على صور أبطال كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الذين ارتقوا خلال المعركة الأخيرة، وهم: "الشهيد المقاتل محمد أبو طعيمة، والشهيد المقاتل علاء أبو طعيمة، والشهيد المقاتل علم عبد العزيز، والشهيد المقاتل أيمن صيدم، والشهيد المقاتل عدي اللوح".

كما احتوت الجدارية على صور قادة سرايا، وهم: "الشهيد القائد علي غالي، والشهيد القائد إياد الحسني، والشهيد القائد أحمد أبو دقة، والشهيد القائد خليل البهتيني، والشهيد القائد جهاد الغنام، والشهيد القائد طارق عز الدين".

ويأتي تدشين جدارية "شركاء الدم والميدان.. ثأر الأحرار"، تخليدًا للشهداء واعتزازًا وفخرًا بما قدموه من بطولاتٍ خلال المعركة مع الاحتلال الذي شنّ عدوانًا غادرًا على القطاع خلال شهر مايو الجاري.

وتعتبر الجدارية رسالةً واضحة من الجبهة الشعبيّة وأبناء شعبنا بأنّنا لا ننسى الشهداء الأبطال وخاصّة أولئك الذين امتزجت دماؤهم في معركة "ثأر الأحرار" قادة ومقاتلين من كتائب الشهيد أبو علي مصطفى وسرايا القدس، ليعبّدوا لنا بهذه الدماء طريق الحرية والعودة والتحرير.

وتوجّه الجداريّة أيضاً رسالة للاحتلال بأنّ شعبنا موحّد في كل الساحات في مواجهة الاجرام الاسرائيلي وسيتصدى بكل قوةٍ وعنفوان لمسيرة الأعلام.