الرئيس عباس يصل إلى جدة للمشاركة في القمة العربية الثانية والثلاثين

رام الله/ سما/

وصل الرئيس محمود عباس، اليوم الخميس، إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، للمشاركة في القمة العربية الـ32، التي تنطلق أعمالها يوم غد الجمعة.

وكان في استقبال الرئيس بمطار الملك عبد العزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، والوزير المفوض لوزارة الخارجية فريد عبد الرحمن الخازم، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل، وعدد من كبار المسؤولين وطاقم سفارة دولة فلسطين في المملكة العربية السعودية.

ويرافق الرئيس، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية بسام الآغا.