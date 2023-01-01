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غزة: الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف ينظم فعالية بحريّة لإحياء الذكرى الــ75 للنكبة

الخميس 18 مايو 2023 05:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف ينظم فعالية بحريّة لإحياء الذكرى الــ75 للنكبة



غزة / سما/

نظّم الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف وتحت رعاية اللجنة الأولمبيّة الفلسطينيّة وبتوجيهاتٍ من الفريق جبريل الرجوب، اليوم الخميس 18 مايو/ أيار، فعالية "تزلّج على الماء" والتجديف على مراكب "الكاياك"، حيث رُفع المشاركون خلالها العلم الفلسطيني وارتدوا الكوفيّة الفلسطينيّة رافعين شعار ذكرى النكبة الـ75.

وشارك في الفعالية ممثلين عن اللجنة الأولمبيّة الفلسطينيّة ممثلة اياد شاهين المدير التنفيذي للجنة الاولمبية الفلسطينية في قطاع غزّة، وعدد من الشخصيات ونحو 10 متسابقين من هواة التزلّج على الماء والتجديف على مراكب "الكاياك" من طواقم الاتحاد الرياضيّة.

وأطلق رئيس الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف السيّد خلدون أبو سليم صفارة البداية للفعالية مرحِبًا بجميع الحضور في مراسم إحياء هذه الذكرى الأليمة.

وأكَّد السيّد أبو سليم، أنّ الاتحاد يُحيي الذكرى الـ75 للنكبة برفع العلم الفلسطيني ليؤكّد على حضور شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة في كافة الملفات وخاصّة الملف الرياضي الذي يُشير دائمًا إلى أنّ شعبنا حاضر وبقوّة ويُحقّق نجاحات عظيمة في مختلف الرياضات.

ورأى أبو سليم، أنّ الفعاليّة البحريّة اليوم ومن على شاطئ بحر غزّة، تؤكّد أنّ شعبنا الفلسطيني يحب الحياة رغم كل الصعوبات التي تواجهنا .

وشدّد أبو سليم، على أنّ الاتحاد يسعى إلى احتضان هواة الرياضات البحريّة في غزّة وخاصّة فئة الشباب والسيدات وأصحاب الهمم من الذين لا تتوفّر لهم الإمكانات اللازمة لتطوير هواياتهم في الرياضات البحريّة، معبِرًا عن أمله في أن يرى العالم المواهب الموجودة لدينا في غزّة، والتي نسعى دائمًا لتنمية قدراتها ورفدها بكل ما هو جديدٍ ومتطوّر.

وفي ختام الفعالية، قام السيّد اياد شاهين والسيّد خلدون أبو سليم بتسليم المشاركين ميداليات تقديريّة لهم على مشاركتهم الفاعِلة في إحياء الذكرى الـ75 للنكبة، فيما أعرب المشاركون عن سعادتهم وشكرهم للاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف على تنظيم هذه الفعالية وتوفير الإمكانات اللازمة لدعمهم وتدريبهم وتنمية قدراتهم الجسمانيّة وتطوير أدائهم في هذه الرياضة على الدوام، ليكونوا محترفين وقادرين على تمثيل فلسطين في البطولات العربيّة والدوليّة ورفع اسمها عاليًا.

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