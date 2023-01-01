كاميرا ترصد أنثى طائر عقاب تحمى بيضها من عاصفة ثلجية "فيديو"

وكالات / سما /

أثرت العواصف الرعدية، وموجة البرد الشديدة فى مقاطعة بولدر الأمريكية على عدد من الطيور في المقاطعة، حيث كانت إحدى إناث العقاب التى تعشش فى أرض معارض مقاطعة بولدر تحاول حماية بيضها خلال عاصفة البرد التى ضربت شمال كولورادو، ليلة الثلاثاء، وأظهرت كاميرات حدائق مقاطعة بولدر، أمس الأربعاء، فيديو للطائر وهى تحمى بيضها من البرد .

تمكنت أنثى العقاب من حماية بيضها، وقالت المتنزهات والحياة البرية إنها تأمل فى رؤية الصغار فى غضون أسابيع قليلة، وبحسب موقع news 9، فإن هذا هو واحد من العديد من أعشاش العقاب فى مقاطعة بولدر، وعادت ذكور وإناث العقاب إلى العش للموسم فى 28 مارس، ووضعت الأنثى 3 بيضات بين 15 أبريل و 21 أبريل.

وتشهد مقاطعة بولدر عواصف رعدية شديدة مصحوبة ببرد عبر شمال كولورادو مساء اوشارك متابعو موقع 9NEWS صورًا للعواصف وكيف ألحقت أضرارًا بالسيارات، ومن المتوقع حدوث المزيد من العواصف الشديدة يوم الأربعاء والتى يمكن أن تشمل الرياح المدمرة والبرد وحتى الأعاصير.