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الاحتلال يواصل بناء مقطع من جدار الفصل العنصري شمال شرق جنين

الخميس 18 مايو 2023 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بناء مقطع اسمنتي من جدار الفصل العنصري، فوق أراضي قرية الجلمة، شمال شرق جنين.

وقال رئيس مجلس الجلمة أمجد أبو فرحة، إن قوات الاحتلال استكملت اليوم وضع مقاطع إسمنتية بارتفاع 6 أمتار على طول 200 متر، على أرض المواطن صالح محمود أبو فرحة.

وأضاف أن قوات الاحتلال منعت صاحب الأرض الذي يملك موقفا للمركبات على بعد 10 أمتار من الجدار من استخدامه ووضع أي مركبة داخله.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال استولت على نصف أرض المواطن أبو فرحة ومساحتها دونمان، لصالح جدار الفصل العنصري.

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال ومنذ عام 1948 حتى يومنا هذا استولت على نحو 6000 دونم من أراضي القرية، ولا تزال مستمرة في عملية الاستيلاء ونهب الأرض، كما أن سلطات الاحتلال أخطرت بوضع اليد على 144 دونما حتى نهاية عام 2027 لأغراض عسكرية كما تدعي.

#الاحتلال #جنين #جدار الفصل العنصري

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