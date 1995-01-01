انتخاب حنان عشراوي رئيسة لمجلس أمناء جامعة بيرزيت

رام الله / سما /

أعلن مجلس أمناء جامعة بيرزيت عن قراره بتاريخ 3 أيلول 2022 بانتخاب وتنصيب الدكتورة حنان عشراوي رئيسة لمجلس الأمناء ابتداءً من 15 آب 2023، حيث سيتقاعد الرئيس الحالي الدكتور حنا ناصر من منصبه في ذلك التاريخ.

وعبر المجلس عن ترحيبه بالدكتورة عشراوي فإنه يقدر الإنجاز الكبير الذي قام به د. ناصر باعتباره أحد المؤسسين الرئيسيين الذين ساهموا في تطوير كلية بيرزيت في عام 1974 لتصبح أول جامعة عربية تنشأ في فلسطين. وقد واكب تطورها الأكاديمي والإداري والبنيوي باقتدار على مدى ستين عاما.

لقد تم انتخاب د. عشراوي لترأس مجلس الأمناء لمعرفة أعضاء المجلس بكفاءاتها وقدراتها. ولا شك بأن د. عشراوي ستجلب معها تجربة غنية في العمل الأكاديمي والمجتمعي والسياسي والعام.

انضمت د. عشراوي إلى مجلس الأمناء عام 2016 ثم أصبحت عضوا في الهيئة الإدارية للمجلس في عام 2022.

ترأست د. عشراوي دائرة اللغة الإنجليزية وآدابها في الجامعة وشغلت بعد ذلك منصب عميد كلية الآداب حتى عام 1995، وأسست وترأست لجنة المساعدات القانونية (الدفاع عن معتقلي الجامعة) وشغلت منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي. د. عشراوي عضو في المجلس الوطني والمركزي الفلسطيني وانتخبت في دورتي المجلس التشريعي عامي 1996 و2006، ثم انتخبت عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 2009 وترأست دائرة الثقافة والإعلام فيها حتى استقالتها مؤخراً.

أسست د. عشراوي الكثير من الهيئات والمؤسسات ولا زالت تعمل في مجالس إداراتها وأهمها المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية " مفتاح"، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" والهيئة المستقلة لحقوق المواطن، كما أنها عضو في العديد من الهيئات الاستشارية لعدد من المؤسسات منها مؤسسة الدراسات الفلسطينية والمجلس الدولي لحقوق الإنسان.

د. عشراوي حاصلة على العديد من الشهادات الفخرية والجوائز المحلية والدولية في مجالات قضايا المرأة، صنع السلام، الشؤون الدولية وحقوق الإنسان، التعليم العالي والثقافة.

للدكتورة عشراوي كثير من المؤلفات أهمها كتاب " هذا الجانب من السلام" ومؤلفات أخرى أدبية وسياسية.

وتمنى مجلس الأمناء للدكتورة حنان عشراوي النجاح والتوفيق في دورها القيادي في المجلس.