مسيرة أعلام للمستوطنين في اللد

القدس المحتلة / سما /

شارك عدد من المستوطنين في مسيرة الأعلام في مدينة اللد، اليوم الخميس، وسط ترقب وحذر لتداعيات المسيرة الاستفزازية، تزامنا مع اقتحام مستوطنين ووزراء من الحكومة الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك في القدس.ونظمت المسيرة مجموعات من المتطرفين اليهود وما تسمى "النواة التوراتية"، ورفعوا الأعلام الإسرائيلية، ورددوا هتافات عنصرية، في شوارع عدة باللد.

وانتشرت الشرطة في أماكن مختلفة من اللد مع جولات بين الحين والآخر، وخصوصا في الأحياء العربية.

وقالت اللجنة الشعبية باللد قبيل انطلاق "مسيرة الأعلام" المقررة بالمدينة، إن "مرور المسيرة الاستفزازية في الأحياء العربية هو مساس صارخ بمشاعرنا ورقص على دمائنا وجراحنا"، فيما حمّلت المسؤولية الكاملة لبلدية اللد والشرطة حول تبعات هذه الاستفزازات.

وفي سياق متصل، شددت السلطات الإسرائيلية إجراءاتها في القدس ومنعت الشبان من دخول المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الفجر، ونشرت قوات كبيرة قبيل "مسيرة الأعلام" الاستيطانية التي ستمر من باب العامود والحي الإسلامي.

كما عززت الشرطة وجودها في البلدة القديمة، خلال الساعات الأخيرة، لحماية "مسيرة الأعلام" التي تنظمها جماعات يمينية متطرفة ومستوطنون، بمناسبة ما يسمى "يوم توحيد القدس" وذكرى احتلال شرقي القدس، وفق التقويم العبري.