خدمات البريج بطلا لدوري السلة في غزة

غزة / سما /

توّج خدمات البريج بطلا لدوري "جوال" لكرة السلة، عقب فوزه على جاره شباب البريج في اللقاء الثاني من نهائي البطولة بنتيجة (82-60)، الذي جرى على صالة الراحل "خلف العجلة" في مخيم البريج بالمنطقة الوسطى.



ونجح خدمات البريج بالفوز باللقاء والتتويج باللقب، عقب سيطرته على معظم أرباع اللقاء، التي جاءت على النحو التالي: (27-12), و(23-16), و(18-16), و(14-16).



أدار اللقاء تحكيميا الدولي باسل كرون، والدولي سعيد ضيا زاده، ومؤمن الجربة، ومسجل محمد الصلحات، وميقاتي مروان حمد، وميقاتي "24 ثانية" أحمد زعرب.