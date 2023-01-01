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خدمات البريج بطلا لدوري السلة في غزة

الخميس 18 مايو 2023 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خدمات البريج بطلا لدوري السلة في غزة



غزة / سما /

توّج خدمات البريج بطلا لدوري "جوال" لكرة السلة، عقب فوزه على جاره شباب البريج في اللقاء الثاني من نهائي البطولة بنتيجة (82-60)، الذي جرى على صالة الراحل "خلف العجلة" في مخيم البريج بالمنطقة الوسطى.

ونجح خدمات البريج بالفوز باللقاء والتتويج باللقب، عقب سيطرته على معظم أرباع اللقاء، التي جاءت على النحو التالي: (27-12), و(23-16), و(18-16), و(14-16).

أدار اللقاء تحكيميا الدولي باسل كرون، والدولي سعيد ضيا زاده، ومؤمن الجربة، ومسجل محمد الصلحات، وميقاتي مروان حمد، وميقاتي "24 ثانية" أحمد زعرب.

#خدمات البريج #دوري السلة #شباب البريج #دوري جوال #كرة السلة

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