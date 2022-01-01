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لاعب خدمات رفح يخضع لجراحة الرباط الصليبي

الخميس 18 مايو 2023 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لاعب خدمات رفح يخضع لجراحة الرباط الصليبي



رفح / سما /

خضع نجم نادي خدمات رفح, لجراحة في الرباط الصليبي, بعد تعرضه للإصابة خلال إحدى مباريات الموسم الكروي الأخير 2022-2023.

وأكد "الأخضر" الرفحي نجاح الجراحة التي أجراها متوسط ميدانه جهاد أبو رياش في الرباط الصليبي, متمنيا له الشفاء التام والرجوع للملاعب.

وتوقع النادي غياب اللاعب حوالي 6-7 شهور عن الملاعب, ما بين راحة وتأهيل, على أن يعود بعدها للمشاركة مع "الأخضر" في المباريات.

يشار إلى أن أبو رياش من الركائز الأساسية في خدمات رفح على مدار السنوات الماضية, ناهيك عن دوره الرئيسي في تحقيقه العديد من الألقاب المحلية.

#جهاد أبو رياش #الرباط الصليبي #خدمات رفح

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