فدائي الشاطئية يخسر ويتأهل لربع نهائي كأس العرب

جدة / سما /

تأهل منتخب فلسطين لكرة القدم الشاطئية لربع نهائي كأس العرب لكرة القدم الشاطئية المقامة في السعودية، كثاتي أفصل ثالث رعم خسارته من منتخب مصر 3-2 في ختام منافسات دور المجموعات.

واكتفى فدائي الشاطئية بفوز وحيد على قيرغيرستان وخسارتين من عُمان ومصر، ليتأهل للدور القادم مستفيداً من تعثر منتخبي الكويت وجزر القمر.

ويواجه منتخبنا الوطني المنتخب السعودي متصدر المجموعة الأولى يوم غد الخميس الساعة الخامسة والنصف عصراً.

وقدم فدائي الشواطئ عرضاً قوياً أمام المنتخب المصري وصيف أفريقيا، بعد سيطرته على مجريات الشوط الأول، حيث بدت رغبة الفدائي في التسجيل مبكراً برأسية متقنة من اللاعب ثائر أبو عبيدة ، ليتعادل المنتخب المصري في اللحظات الأخيرة بهدف اسماعيل بهجت.

واصل فدائي الشواطئ ظهوره المميز في الشوط الثاني في ظل الضغط الكبير على المنتخب المصري لينجح الأخير في تسجيل هدف التقدم لمصر سجله أحمد اشا مستغلاً تقدم لاعبي منتخبنا، ويرد عليه أبو عبيدة بتسديدة قوية مسجلاً هدف التعادل للفدائي.

وقبل نهاية الشوط الثاني نجح اللاعب المصري حسن محمد في تسجيل الهدف الثالث، حيث لم يحمل الشوط الثالث اي جديد لتنتهي المباراة بفوز المنتخب المصري 2/3.

وهنأ صلاح أبو العطا رئيس بعثة المنتخب الوطني اللاعبين على التأهل إلى الأدوار الإقصائية بعد الأداء الكبير أمام المنتخب المصري.

وأكد أبو العطا أن الفدائي كان على قدر التحدي، وندا قوياً أمام كبار المنتخبات المشاركة.

ووجه أبو العطا شكره لطاقم السفارة الفلسطينية في المملكة العربية السعودية على متابعة ومساندة المنتخب الوطني ومؤازرة اللاعبين خلال المباريات.