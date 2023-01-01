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الكابتن حميدات يلتحق ضمن الكادر التدريبي لأكاديمية بالستينو شبابي

الخميس 18 مايو 2023 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكابتن حميدات يلتحق ضمن الكادر التدريبي لأكاديمية بالستينو شبابي



الخليل / سما /

التحق المدربُ محمد حميدات بأكاديمية نادي شباب الخليل "بالستينو شبابي" ليصبحَ واحدًا من الطاقم الفني والتدريبي للفئات السنية في العميد، ويعدُ الأستاذ حميدات من المدربين المهرة الذين يجيدون التعامل مع الفئات العمرية، ولديه خبرة واسعة في عمل وآلية الأكاديميات الرياضية، خاصة وأنه عمل سابقًا مع العميد.


وفي إطار العمل التطويري في نادي شباب الخليل، قال علاء الجعبري المدير الإداري لأكاديمية "بالستيو شبابي" إن هدفنا الحالي هو بناء جيل رياضي قادر على الاستمرار حتى الوصول إلى مراحل متقدمة، واللعب في الفريق الأول بإمكانيات مميزة.

#محمد حميدات #شباب الخليل #أكاديمية بالستينو شبابي

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