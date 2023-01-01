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تصريح حماسي لبيرناردو سيلفا بعد اكتساح ريال مدريد

الخميس 18 مايو 2023 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تصريح حماسي لبيرناردو سيلفا بعد اكتساح ريال مدريد



وكالات / سما /

عبر بيرناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، عن سعادته بفوز فريقه بأربعة أهدافٍ دون رد على ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.​

وسجل بيرناردو الهدفين الأول والثاني في اللقاء الذي أقيم على أرض ملعب الاتحاد، وسيلعب السيتي في النهائي مع إنترميلان.

وقال سيلفا،  في تصريحات نقلتها شبكة بي بي سي سبورت البريطانية، :”هذه أمسية جميلة بالنسبة لنا، نحن كُنا نعرف أن المُباراة ستكون صعبة، ولكن هزيمة ريال مدريد برباعية نظيفة على أرضنا أمر رائع، نتمنى الفوز بالبطولة”.

وتابع :”كُنا هادئين أثناء ضغطهم علينا، كُنا مُتحمسين ولكن مُنظمين في ذات الوقت”.

وأضاف نجم السيتي :”الأداء الذي قدمته في مُباراة الذهاب ليس الأداء الذي أردته، ورغبت في تعويض ذلك”.

وتابع :”اليوم كان يجب أن أؤدي بصورةٍ أفضل من أجل زملائي والجمهور، وهذا هو ما حاولت القيام به”

وأكمل بيرناردو :”أنا ذو جسدٍ ضئيل، ولكني جيد باللعب بعقلي”.

وتطرق سيلفا للحديث عن النهائي الذي سيجمعهم مع إنترميلان، وقال عن ذلك :”لقد شاهدت مُباريات إنترميلان، المُنافس قوي جداً ومُنظم دفاعياً، سيكون الأمر صعباً ولكننا سنُحاول”.

وأضاف :”الدوري الإنجليزي يُعد مُسابقة أخرى، ونحن نُريد أن نفوز مع جمهورنا من جديد، وسنتطلع للتعافي بدنياً قبل ذلك”.

يُذكر أن سيلفا هو من تُوج بجائزة رجل المُباراة بعد مستواه الراقي خلال المُواجهة.

#بيرناردو سيلفا #ريال مدريد #مانشستر سيتي

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