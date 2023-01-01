ماذا قال جوارديولا بعد فوز مانشستر سيتي العريض على ريال مدريد؟

علق المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على اكتساح فريقه لريال مدريد الإسباني وبلوغه نهائي دوري ابطال أوروبا، مساء أمس الأربعاء، بالفوز برباعية دون رد في إياب نصف النهائي بملعب الاتحاد.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية عقب اللقاء” الآن سننام ونحن مرتاحين، ثم بعد ذلك نستعد لمباراة حسم لقب الدوري الإنجليزي، يجب ألا ننسى أننا يجب أن ننتصر في هذه المباراة للفوز باللقب الثالث في البريميرليج”.

وأضاف المدرب” بالطبع أنا سعيد للغاية، كل من في مانشستر سعيد بما حدث، لكن لا أظن أن هذه المباراة هي الأفضل لي مع السيتي، عشت مباريات رائعة كثيرة، لكن الفارق فقط أن خصمنا كان ريال مدريد وأنها كانت بوابتنا لنهائي الأبطال”.

واستطرد جوارديولا” لعبنا اليوم بآلام الماضي، خضنا اللقاء بطعم مرير لخسارة الموسم الماضي، لذلك انفجر الفريق ولم يدخر أي لاعب جهده في الميدان”.

وعن إمكانية الفوز بالثلاثية، قال المدرب” سنعمل على حسم البريميرليج في الجولة المقبلة أولاً، وخوض نهائي دوري الأبطال ضد خصم إيطالي ليست الهدية المثلى، لكن لدينا فترة طويلة للتحضير للمباراة”.

وأشاد المدرب بثنائي السيتي بقوله” بدون رودري لم نكن لنصبح في النهائي، إنه اللاعب الأفضل في خط الوسط، وبيرناردو سيلفا أراه واحد من أفضل اللاعبين الذين رأيتهم طوال حياتي”.